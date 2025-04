Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In den Schritt getreten und ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer sogenannten wechselseitigen Körperverletzung ermittelten Beamte am späten Dienstagnachmittag am Stiftsplatz. Wie den Polizisten mitgeteilt wurde, kam es zwischen einem 41-Jährigen und einem 55-jährigen Mann zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Der verbale Disput endete damit, dass der 41-Jährige seinem älteren Gegenüber mehrfach in den Genitalbereich trat. Dieser revanchierte sich mit einem Schlag ins Gesicht des Angreifers. Da der Mann an seinen Fingern Ringe trug, erlitt der 41-Jährige eine blutende Wunde. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzung. Beide Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

