Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update 4: Zwei Leichen aufgefunden - Erneute Bitte um Zeugenhinweise

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Montag (30.06.), gegen 12.30 Uhr, wurden bei polizeilichen Suchmaßnahmen zwei leblose Personen in einem Waldgebiet bei Richelsdorf aufgefunden. Seit dem 1. Juli sitzt ein 50-Jähriger wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft - wir berichteten.

Erneute Bitte um Zeugenhinweise

Wer hat in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni und in den Morgenstunden des Sonntags verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich Richelsdorf sowie der umliegenden Feld- und Waldgemarkung gemacht?

Zur Orientierung: Am Samstag fand in Richelsdorf das Feuerwehrfest statt. Insbesondere sind Beobachtungen eines motorisierten Zweirades mit Anhänger und die Frage, wo in Richelsdorf Videoaufzeichnungen aus der Tatnacht vorhanden sind, von Interesse.

siehe auch: https://k.polizei.hessen.de/528050397

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2741

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. 0661 / 105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell