POL-OH: Fahrzeugbrand - Vollbrand auf der BAB A7 nahe TuR Großenmoor

Fulda (ots)

Burghaun. Am Mittwoch (16.07) kam es gegen 14:30 Uhr auf der BAB A7 Höhe Kilometer 540 in Fahrtrichtung Süden zu einem Fahrzeugbrand eines VW T3 (Oldtimer), welcher von einem 26-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis gefahren wurde. Aufgrund eines technischen Defekt des Motors und damit verbundenen Fahrproblemen stoppte der Fahrer sein Fahrzeug auf dem Standstreifen und brachte sich in Sicherheit. Zunächst kam es zur Rauchentwicklung aus dem Bereich des Motorraums (Heckmotor), wobei dort kurze Zeit später ein Brandherd entstand und Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug unter Vollbrand und brannte in der Folge vollständig aus. Durch die hinzugezogene Feuerwehr aus Niederaula (zwei Löschfahrzeuge und ein Einsatzleitfahrzeug) wurde der Fahrzeugbrand unter Atemschutz vollständig gelöscht und die Gefahrenstelle vorläufig abgesichert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wegen des Vollbrandes kam es im Bereich der BAB 7 in Richtung Süden zeitweise zur erheblichen Rauch- und Hitzeentwicklung (Sichtbehinderung) im Bereich der Fahrbahn, woraufhin stellenweise nur der linke von insgesamt drei Fahrstreifen befahren werden konnte. In der Folge kam es zeitweise zum Verkehrsrückstau. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung auf der Fahrbahnoberfläche wurde die Asphaltoberfläche beschädigt. Die hinzugezogenen Autobahnmeisterei Fulda führte im Anschluss zur Fahrzeugbergung eine Fahrbahnreinigung durch und sicherte die entstandene Gefahrenstelle ab. Durch den anhaltenden Dauerregen zum Brandzeitpunkt kam es zu keinerlei Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Böschung. Der entstandene Sachschaden an Oldtimer und Fahrbahnoberfläche wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

