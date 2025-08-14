PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln- Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln stehen am Mittwoch, 20.08.2025, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Dienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

