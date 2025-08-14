PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand in einem Pfarrheim - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

Am Mittwoch, dem 13. August 2025, kam es zu einem Brand in einem Pfarrheim an der Filder Straße in Moers.

Ein Spaziergänger bemerkte den Brand gegen 19:55 Uhr, als er mit seinem Hund die Filder Straße entlangging, und wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch die Rauchgase entstand ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden.

Da sich ein Fremdverschulden nicht ausschließen ließ, ermittelt die Kriminalpolizei nun zur Brandursache.

Haben Sie verdächtige Feststellungen an diesem Abend gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Moers (Telefon 02841-171-0).

Referenz: 250813-2130

/sw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

