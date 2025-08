POL-COE: Billerbeck, Brockmannweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Rankenstraße in Herbern versucht, eine Kellertür aufzuhebeln. Ein Zeuge hörte das gegen 5 Uhr am Montag (04.08.25). In ein Haus gelangten Einbrecher am Bonhoefferweg. Zwischen 23 Uhr am Sonntag (03.08.25) und 7 Uhr am Montag (04.08.25) gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art ins Innere und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um ...

