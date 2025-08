Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg/ Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Bahnhofsweg Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus einem Transporter gestohlen. Zwischen 22.30 Uhr am Sonntag (03.08.25) und 5.45 Uhr am Montag (04.08.25) öffneten die Täter gewaltsam das Schloss am Heck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell