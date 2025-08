Coesfeld (ots) - Ein 22-jährige Nordkirchener erschien am 02.08.2025 auf der Polizeiwache in Lüdinghausen und machte Angaben zu einem Phishing-Betrug. Er gab an, am Abend zuvor (01.08.2025) eine E-Mail erhalten zu haben. Diese gab vor von "Kleinanzeigen" zu sein. In dieser Email wurde er über einen Link aufforderte das Passwort seines Online Banking herauszugeben. Er folgte der Aufforderung im Glauben, dass es sich ...

