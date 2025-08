Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Nordkirchen

Phishing-Betrug

Coesfeld (ots)

Ein 22-jährige Nordkirchener erschien am 02.08.2025 auf der Polizeiwache in Lüdinghausen und machte Angaben zu einem Phishing-Betrug. Er gab an, am Abend zuvor (01.08.2025) eine E-Mail erhalten zu haben. Diese gab vor von "Kleinanzeigen" zu sein. In dieser Email wurde er über einen Link aufforderte das Passwort seines Online Banking herauszugeben. Er folgte der Aufforderung im Glauben, dass es sich tatsächlich um einen Kauf handle und er immer noch auf Seiten von "Kleinanzeigen" sei. Später stellte er zwei Abbuchungen in der jeweiligen Höhe von einem fast vierstelligen Eurobetrag fest. Er änderte seine Passwörter und alarmierte die Polizei.

Wenn Sie sich vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen schützen möchten, folgen sie keinem Link in einer Email und erkundigen Sie sich über gängige Betrugsmaschen. Auch unsere Beratungsstelle hilft Ihnen gerne weiter und informiert regelmäßig vor Ort oder auch in Online-Vorträgen.

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Coesfeld Tel.02541/14-444 E-Mail: KKVorbeugung.coesfeld@polizei.nrw.de Adresse: Bernhard-von-Galen-Straße 7a 48653 Coesfeld

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell