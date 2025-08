Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter setzten am 03.08.2025, gegen 03.40 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf der Bulderner Straße in Senden in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Die herbeieilende Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

