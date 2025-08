Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Lüdinghausen Autos am Marderweg und am Stadtstannenweg aufgebrochen. In beiden Fällen schlugen die Täter Scheiben ein. Sie erbeuteten eine Geldbörse und EC-Karten. Die Tatzeiten liegen zwischen 19 Uhr am Freitag (01.08.25) und 11.45 Uhr am Samstag (02.08.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

