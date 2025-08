POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Blauer Skoda Fabia beschädigt

Coesfeld (ots) - Im Kreisverkehr an der Bilholtstraße sind am Donnerstag (31.07.25) ein 15-jähriger Motorradfahrer aus Olfen und ein Auto zusammengestoßen. Als die 64-jährige Olfenerin gegen 21.25 Uhr in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zur Kollision. Der verletzte 15-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

