Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Berauscht Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Regelmäßigen Cannabiskonsum hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Altenberge am Sonntag (03.08.25) während einer Verkehrskontrolle zugegeben. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Mann gegen 13.40 Uhr auf Höhe der Kreuzung Holtwicker Straße/ Konrad-Adenauer-Ring. In dem Auto befand sich auch ein Kleinkind. Zuvor meldete ein Zeuge, dass der 24-Jährige in Schlangenlinien auf der L555 fahre. Während der Kontrolle entdeckten die Polizisten zwei Flaschen mit Lachgas sowie ein Mundstück. Der Mann gab auch an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Altenberger musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 24-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Die Mutter holte das Kind in der Folge ab.

