Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Schwerer Unfall auf der B65 - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 65 (Mindener Straße) in Höhe der Einmündung Leckerstraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein landwirtschaftliches Gespann von der Leckerstraße nach links auf die Mindener Straße in Fahrtrichtung Ostercappeln ab. Zeitgleich befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die B65 vom Kreisverkehr Leckermühle kommend in Richtung Bad Essen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung prallte das Motorrad gegen den Anhänger des Gespanns.

Der Motorradfahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem stellte sich heraus, dass das beteiligte Motorrad nicht zugelassen war und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Bundesstraße 65 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde bis ca. 22 Uhr örtlich umgeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

