Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Feuerwehrübung beim TRANSGAS - Löschzug Bruchhausen-Niedereimer im Einsatz

Arnsberg (ots)

Bruchhausen/Niedereimer, 2. Juni 2025 - Am Montagabend wurde der Löschzug Bruchhausen-Niedereimer zu einer groß angelegten Übung auf das Betriebsgelände der Firma TRANSGAS Flüssiggas Transport und Logistik GmbH & Co. KG im Niedereimerfeld alarmiert. Das Übungsszenario: Bei Umfüllarbeiten an einem Tankfahrzeug kam es zu einem Zwischenfall - eine Leitung riss ab, Flüssiggas trat aus, und ein Mitarbeiter galt als vermisst. Der Löschzug rückte mit einem umfangreichen Aufgebot an: Einsatzleitwagen (ELW), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20), Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000), Löschgruppenfahrzeug 10/6 (LF 10/6) sowie einem Schlauchwagen 2000 (SW 2000) waren im Einsatz. Vor Ort verschaffte sich Einsatzleiter einen Überblick über die Lage und strukturierte den Einsatz in drei Abschnitte: 1. Menschenrettung und Brandbekämpfung 2. Wasserversorgung 3. Patientenbetreuung Ein Trupp unter Atemschutz und mit explosionsgeschütztem Gerät wurde zur Erkundung und Menschenrettung in den Gefahrenbereich geschickt. Die vermisste Person konnte zügig gerettet und dem Abschnitt Patientenbetreuung übergeben werden. Parallel dazu wurde der Umfüllvorgang und somit auch das auslaufende Gas über den Not-Aus-Knopf der Tanklastfahrzeuge gestoppt. Weitere Trupps übernahmen die Brandschutz, während die Wasserversorgung durch die Fahrzeuge des zweiten Abschnitts sichergestellt wurde. Zur Unterstützung wurden zwei Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug nachalarmiert. Auch die nahegelegene Bahnstrecke zwischen Bruchhausen und Niedereimer wurde vorsorglich gesperrt. Nach rund 45 Minuten konnte die Übung erfolgreich beendet werden. Fazit: Die Übung verlief sehr erfolgreich. Alle eingesetzten Kräfte arbeiteten professionell und koordiniert zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen den Abschnitten funktionierte reibungslos - ein wichtiger Beitrag zur Einsatzbereitschaft im Ernstfall. Danke an die Firma für die kontinuierliche Unterstützung und die jährliche Übungsmöglichkeit im Objekt.

Nachwuchs gesucht: Feuerwehr Bruchhausen-Niedereimer lädt zum Mitmachen ein Die Freiwillige Feuerwehr ist mehr als nur Blaulicht und Sirenen: Sie steht für Gemeinschaft, Engagement und Technikbegeisterung. Der Löschzug Bruchhausen-Niedereimer lädt alle Interessierten herzlich ein, Teil dieses wichtigen Ehrenamts zu werden. Regelmäßige Übungsabende bieten Einblick und Mitmachmöglichkeiten Wer sich für die Arbeit der Feuerwehr interessiert, ist herzlich eingeladen, an den Übungsabenden der aktiven Wehr teilzunehmen. Diese finden jeden Montag um 19:00 Uhr statt und bieten eine ideale Gelegenheit, die Abläufe, Ausrüstung und Kameradschaft der Feuerwehr hautnah kennenzulernen. Früh übt sich: Angebote für Kinder und Jugendliche Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz:

- Die Kinderfeuerwehr richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und trifft sich einmal im Monat samstags. Spielerisch werden hier erste Grundlagen vermittelt. - Die Jugendfeuerwehr steht Jugendlichen ab 10 Jahren offen und trifft sich alle zwei Wochen freitags. Neben spannenden Übungen stehen auch Teamarbeit und gemeinsame Aktivitäten im Vordergrund.

Ansprechpartner vor Ort Für Fragen und weitere Informationen stehen die örtlichen Einheitsführer des Löschzugs Bruchhausen-Niedereimer gerne zur Verfügung. Sie freuen sich über jede Anfrage - und über jedes neue Gesicht, das sich für den Dienst am Nächsten interessiert. Mitmachen lohnt sich - für dich und für die Stadt Arnsberg!

