Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Süßigkeitenladen und Weihnachtsmarktstand

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 19.12.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. In der Nacht zuvor machten sich ein Unbekannter an einem Weihnachtsmarktstand zu schaffen, der ebenfalls in der Bahnhofstraße stand.

Gegen 01:50 Uhr verschaffte sich ein Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einen Süßigkeitenladen, in der Nähe der Zimmerstraße. Er nahm Bargeld und Tabakwaren an sich und flüchtete.

Bisher ist bekannt, dass der Mann einen schwarzen Vollbart hatte und helle Kleidung trug. Seine Jacke hatte eine Kapuze und einen schwarzen waagerechten Strich auf der rechten Brust. Außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei.

Zwischen Dienstag, 21:10 Uhr, und Mittwoch, 10:20 Uhr, brach ein Unbekannter die Seitenlade eines Weihnachtsmarktstands auf. Er nahm Bargeld, Lebkuchenherzen und Mandeln an sich.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell