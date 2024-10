POL-MK: Dieseldiebe

Iserlohn (ots) - Achtung Eigentum In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter sich an einem am Karnacksweg abgestellten BMW X5 zu schaffen gemacht. Es gelang ihnen, das Fahrzeug zu öffnen und sie entwendeten eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Am Dienstagmorgen gegen 10:25 Uhr wurde zudem einem 50 Jahre alten Iserlohner des E-Bike entwendet, es war am Hinterrad mit einem Faltschloss gesichert und wurde ...

mehr