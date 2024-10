Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Achtung Eigentum

Falscher Alarm

Iserlohn (ots)

Achtung Eigentum

In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter sich an einem am Karnacksweg abgestellten BMW X5 zu schaffen gemacht. Es gelang ihnen, das Fahrzeug zu öffnen und sie entwendeten eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Am Dienstagmorgen gegen 10:25 Uhr wurde zudem einem 50 Jahre alten Iserlohner des E-Bike entwendet, es war am Hinterrad mit einem Faltschloss gesichert und wurde kurzzeitig Im Wiesengrund abgestellt. Das einzig Gute: Das Rad konnte nur für einen kleinen Ausflug missbraucht werden, die Polizei konnte es unmittelbar nach der Tat im Nahbereich auffinden.

Falscher Alarm

Unbekannte haben Dienstagabend um 22:30 Uhr einen Brandmeldealarm im Parkhaus am Kurt-Schuhmacher-Ring ausgelöst. Dazu wurde die Scheibe des Meldeknopfes zerschlagen, von einem Brand oder anderem Notfall fehlte jede Spur. Die Polizei weist hier ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung der Melder nur in Notfällen zu gebrauchen ist, da durch das Betätigen des Notrufknopfes automatisch Einsatzmittel gebunden werden, die an anderen Orten fehlen könnten. In diesem Fall wurde ein Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell