Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Bruchhausen-Niedereimer - 24 Stunden im Einsatz

Arnsberg (ots)

Bruchhausen/Niedereimer, 24. Mai 2025 - Einen spannenden und lehrreichen Einblick in den Alltag einer Berufsfeuerwehr erhielten 18 Jugendliche der Jugendfeuerwehr Bruchhausen/Niedereimer beim diesjährigen Berufsfeuerwehrtag am 23. und 24. Mai. Unter der Leitung ihrer engagierten Ausbilderinnen und Ausbilder absolvierten die Nachwuchskräfte ein intensives 24-Stunden-Programm mit realitätsnahen Einsatzübungen. Nach dem Eintreffen am Feuerwehrgerätehaus wurden zunächst die Quartiere bezogen, Fahrzeugbesatzungen eingeteilt und die Einsatzfahrzeuge auf ihre Einsatzbereitschaft überprüft. Noch vor dem Abendessen ertönte der erste Alarm: Ein simulierter Wald- und Flächenbrand oberhalb der Hellefelder Höhe forderte den vollen Einsatz der Jugendlichen. Gemeinsam mit weiteren Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet wurde der Brand erfolgreich bekämpft. Später am Abend folgte ein weiterer Einsatz: Vermisste Personen im Wald. In einem unwegsamen Gelände mussten drei Personen gefunden und gerettet werden - eine Aufgabe, die die Jugendlichen mit Bravour meisterten.

Der nächste Morgen begann früh mit einer unklaren Rauchentwicklung an den Fischteichen am Kettlerbach. Glücklicherweise stellte sich der Einsatz als harmlos heraus - eine brennende Feuerschale konnte schnell gelöscht werden. Nach dem Frühstück ging es weiter mit einem Fahrzeugbrand an einer Tankstelle im Niedereimerfeld. Auch hier zeigten die Jugendlichen ihr Können und löschten das Feuer routiniert. Ein weiterer Alarm führte sie zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb. Obwohl kein Feuer festgestellt wurde, bot der Einsatz eine wertvolle Gelegenheit, den Umgang mit Laufkarten und die Orientierung auf großflächigem Gelände zu üben. Den Abschluss bildete ein Holzstapelbrand auf einem Parkplatz, der mit drei Strahlrohren erfolgreich bekämpft wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass bei allen Einsätzen Mitglieder der Jugendfeuerwehr die Rollen von Gruppenführern und Einsatzleitung übernahmen. Unterstützt von erfahrenen Ausbildern konnten sie eigenständig Entscheidungen treffen und die Einsätze koordinieren - ein Beweis für den hohen Ausbildungsstand der Jugendlichen. Ein herzlicher Dank gilt den Grundstückseigentümern und beteiligten Betrieben, die ihre Gelände zur Verfügung stellten und so einen realitätsnahen Übungsrahmen ermöglichten. Der Berufsfeuerwehrtag war nicht nur ein spannendes Erlebnis, sondern auch ein wichtiger Baustein in der Ausbildung und Motivation des Feuerwehrnachwuchses. Mitmachen bei der Jugendfeuerwehr Arnsberg - Werde Teil eines starken Teams! Die Jugendfeuerwehr der Stadt Arnsberg zählt aktuell rund 210 Mitglieder im Alter von 10 bis 18 Jahren. In den einzelnen Ortsteilen - wie auch in Bruchhausen und Niedereimer - finden alle zwei Wochen spannende und abwechslungsreiche Übungsabende statt. Hier lernen die Jugendlichen nicht nur den Umgang mit feuerwehrtechnischem Gerät, sondern auch Teamarbeit, Verantwortung und Kameradschaft. Du hast Interesse? Dann informiere dich bei deiner örtlichen Feuerwehr und komm einfach zu einem Schnupperübungsabend vorbei - ganz unverbindlich! So kannst du hautnah erleben, was es heißt, Teil der Jugendfeuerwehr zu sein.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell