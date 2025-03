Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Buntmetalldiebstahl am Bahnhof Leese-Stolzenau; zwei Tatverdächtige gestellt

Hannover (ots)

Gestern Abend gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn an den Bahngleisen am Bahnhof Leese-Stolzenau zwei männliche Personen (15, 32) und beobachtete, wie diese Buntmetall in einen Transporter verstauten.

Der aufmerksame Zeuge informierte die Bundespolizeiinspektion Hannover über seine Beobachtungen. Diese setze umgehend zwei Streifen ein und bat die Landespolizei aufgrund der Entfernung um Einsatzunterstützung. Nur kurze Zeit später konnten die beiden Tatverdächtigen durch die Streifen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg beim Verladen des Buntmetalls gestellt werden. Nachdem die Streifen der Bundespolizei den Tatort erreichten, stellten die Beamten fest, dass bereits circa 400 Kg alter Metallschrauben der DB AG in den Transporter verladen wurden. Weitere circa 800 Kg Metallschrauben befanden sich noch an den stillgelegten Bahngleisen. Bei der Durchsuchung des Transporters, der auf die Mutter des 15-jährigen Jugendlichen zugelassen ist, wurden zusätzlich ein zugriffsbereiter Baseballschläger und ein Messer aufgefunden.

Mit den Erkenntnissen wurde die Staatsanwaltschaft über den Vorfall informiert. Diese entschied, dass das Mobiltelefon des Jugendlichen und der Transporter sichergestellt werden sollen. Der 32-Jährige wurde der Dienstelle der Bundespolizeiinspektion Hannover zugeführt und dort erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurde er aus der Wache der Bundespolizeiinspektion Hannover entlassen. Der 15-Jährige wurde zunächst in die Obhut der Landespolizei und von dort an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und Diebstahls mit Waffen ermittelt.

