Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bilanzmeldung der Bundespolizeiinspektion Hannover anlässlich des Niedersachsenderbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am 09. März 2025

Hannover (ots)

Anlässlich des Fußballderbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig war die verstärkte Bundespolizeiinspektion Hannover heute mit verstärkten Einsatzkräften im Einsatz, unter anderem aus Hannover, Duderstadt, Uelzen und Potsdam sowie Diensthunden aus Hannover und einem Bundespolizeihubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Gifhorn.

Der Einsatzschwerpunkt konzentrierte sich hierbei auf die Reisewege und die Bahnhöfe Braunschweig Hauptbahnhof, Hannover Hauptbahnhof und Linden-Fischerhof. Die besondere Herausforderung bestand darin, ein Einwirken oder Aufeinandertreffen der rivalisierenden Gruppierungen auch im Vorfeld der Spielbegegnung zu verhindern.

Insgesamt reisten rund 7500 Fans von Hannover 96 mit der Bahn an. Aus Braunschweig erreichten 115 Fans der Eintracht Braunschweig mit einem Entlastungszug der Westfalenbahn die Landeshauptstadt Hannover und fuhren direkt zum Bahnhof Linden-Fischerhof. Insgesamt reisten 147 Fans aus Braunschweig mit Bahnverbindungen an. Die Fangruppierungen der anreisenden Fans wurden von der Bundespolizei konsequent getrennt. Vom Bahnhof Linden-Fischerhof gingen die Fans von Eintracht Braunschweig gesammelt und unter Begleitung von Polizeikräften zu Fuß zum Stadion. Die Anreisephase verlief im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei ohne Vorkommnisse.

Auch die Rückreise mit dem Entlastungszug vom Bahnhof Linden-Fischerhof und Regelzügen vom Hauptbahnhof Hannover verlief ruhig und störungsfrei.

Bereits im Vorfeld zum heutigen Spieltag hatten die Fanszenen zu Versammlungen in Hannover aufgerufen. Die Versammlung der Blau-Gelben Hilfe e. V. fand am 27. Februar 2025 statt. Auch hier erfolgte die An- und Abreise auf dem Bahnweg.

"Im Rahmen der bahnseitigen An- und Abreise kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei zu keinen Vorkommnissen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen eingesetzten Polizeikräften bedanken und die gute Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Hannover hervorheben.", sagt Polizeidirektor Martin Kröger, Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Hannover und Polizeiführer.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell