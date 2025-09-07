Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall unter Alkohol

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr ereignete sich in Jena/ Winzerla ein Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 56jähriger wollte mit seinem Honda rückwärtsfahren und touchierte hierbei einen geparkten Pkw VW. Dabei wurde niemand verletzt. Als der 56jährige jedoch mit dem 24jährigen Nutzer des VW in Kontakt trat, konnte bei dem 56jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher ca. 2,2 Promille. Mit dem 56jährigen wurde im Uniklinikum Jena eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme äußerte der 56jährige mehrfach Suizidgedanken. Daher wurde er im Klinikum weiter medizinisch betreut. Hier flüchtete er kurze Zeit später, gegen 18:40 Uhr aus dem Uniklinikum Jena in unbekannte Richtung. Mehrere sofort eingesetzte Streifenwagen der Jenaer Polizei fahndeten nach ihm. Er konnte gegen 19:30 Uhr im Rahmen der Fahndung ausfindig gemacht werden. Der Mann wurde erneut einem Arzt vorgestellt und begab sich fortfolgend freiwillig in medizinische Behandlung.

