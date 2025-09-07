PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Weimar (ots)

Bereits am Abend des 03.09.2025 brachte der Eigentümer eines Transportes der Marke Opel (Wert des Fahrzeuges inkl. Ladung ca. 50.000 Euro) den Diebstahl seines Fahrzeuges bei der Polizei zur Anzeige. Das Fahrzeug wurde von einer Parkfläche in der Rießnerstraße in Weimar vermutlich mit Originalschlüssel entwendet. Im Tatverdacht standen ein Mann und eine Frau (43 bzw. 39 Jahre, beide ohne festen Wohnsitz). Die ersten Ermittlungen ergaben zunächst keinen Hinweis auf den Verbleib des Fahrzeuges, sowie den Aufenthaltsort der beiden Tatverdächtigen.

Am Abend des 06.09.2025 informierte ein Zeuge die Weimarer Polizei über einen Verkehrsunfall im Weimarer Ortsteil Süßenborn. Ein Transporter war gegen ein Straßenschild gefahren und hatte anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um den als gestohlen gemeldeten Transporter handelte. Der Transporter nebst Insassen konnte nach Hinweisen weiterer Zeugen kurze Zeit später in der Moskauer Straße in Weimar aufgefunden werden. Beide Insassen räumten den Diebstahl des Fahrzeuges, sowie die Unfallflucht ein. Gefahren wurde das Fahrzeug zur Unfallzeit durch den o.g. 43-jährigen Mann. Da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde gegen ihn zusätzlich zur Anzeige wegen Fahrzeugdiebstahl eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

