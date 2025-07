Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 11:30 Uhr kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall in der Wiesentalstraße, der einen Sachschaden von rund 20.000 Euro zur Folge hatte. Nach aktuellen Erkenntnissen soll eine 23-Jährige mit ihrem Audi den Kreisverkehr Wiesentalstraße / Dammstraße von Tumringen kommend in Richtung Weil am Rhein befahren haben, als sie nach rechts auf den Gehweg fuhr und dabei eine Straßenlaterne touchierte. In der Folge kollidierte die junge Dame frontal mit einem Verkehrszeichen, welches dabei vollständig zerstört wurde. Die Ursache des Vorfalls ist unbekannt. Das Polizeirevier Lörrach kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

