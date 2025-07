Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall an Ampel

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.07.2025, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Bergseestraße zur Friedrichstraße in Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 51-jähriger Dacia-Fahrer und ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer hintereinander die Bergseestraße in Richtung Ampelkreuzung. Aufgrund der rot zeigenden Ampel hielt der Dacia an. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Hyundai nach Spurenlage annähernd ungebremst auf den wartenden Dacia auf. Der Hyundai wurde nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Ampel. Dabei wurde der 68-jährige nicht unerheblich verletzt. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro entstanden sein. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein medizinischer Notfall beim 68-Jährigen wird nicht ausgeschlossen.

