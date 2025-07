Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen

Rheinweiler: Motorradhelm entzündet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 22:20 Uhr wurde gemeldet, dass eine Tischtennisplatte bei der Schule in der Schulstraße brennen würde. Die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Weil am Rhein konnten dann einen auf der Tischtennisplatte abgelegten brennenden Motorradhelm auffinden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dieser durch bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich mit Deo besprüht und daraufhin in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

