LPI-SHL: Parkendes Auto beschädigt und abgehauen

Schwallungen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Hilderser Straße in Schwallungen ein. Aus der dortigen Fleischerei entwendeten die Einbrecher mehrere Würste und eine Transportkiste im Wert von etwa 130 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht dringend Zeugen, die ...

