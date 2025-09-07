PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Nutztier verletzt zwei Menschen und beschädigt Autos

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gelang es einem Nutztier (Stier) aus bisher nicht bekannter Ursache, von einer Koppel bei Heichelheim im nördlichen Weimarer Land auszubrechen. Das Tier verfolgte einen zufällig vorbeilaufenden Jogger, warf diesen zu Boden und verletzte ihn. Dem angegriffenen Jogger kamen freiwillige Feuerwehr, Helfer aus dem Ort, ein vom Veterinäramt beauftragter Tierarzt, sowie Beamte der PI Weimar zu Hilfe. Bei dem Versuch, den Stier einzufangen, verletzte der wild gewordene Stier eine weitere Person und beschädigte vier Fahrzeuge. Beide Verletzte mussten später ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Da sich der wild gewordene Stier nicht bändigen ließ, musste er schlussendlich aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage nach ca. 2 Stunden vom anwesenden Tierarzt fachmännisch betäubt und eingeschläfert werden. Wie es dem Tier gelang, aus seiner Koppel auszubrechen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der PI Weimar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

