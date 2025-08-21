PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250821-1: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bergheim (ots)

17-Jähriger versuchte vor Polizeikontrolle zu flüchten

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (21. August) einen flüchtigen Autofahrer (17) in Bergheim-Kenten gestoppt. Der 17-Jährige war bei einer Kontrolle mit einem Zeugen (15) weggelaufen. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Gegen 0 Uhr beabsichtigten Polizisten im Rahmen einer Verkehrsüberwachung an der Straße "Am Sodagraben" einen Autofahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Der junge Mann fuhr auf den Parkplatz eines nahegelegenen Schnellrestaurants, stieg gemeinsam mit seinem Beifahrer aus und lief mit einer Tüte davon. Die Polizisten eilten zu dem Auto und trafen dort eine weitere Insassin des Wagens an. Die Zeugin (26) gab an, dass sie Halterin des Wagens sei.

Weitere Polizisten fahndeten nach den Flüchtigen und trafen in der Nähe des Tatorts einen Jugendlichen an auf den die Beschreibung der Beamten passte. Der Fußgänger gab an Beifahrer gewesen zu sein. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte einen weiteren Jugendlichen (17) an, der äußerte das betroffene Fahrzeug gefahren zu sein.

Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Zudem fertigten sie eine Anzeige gegen die Halterin, die zugelassen hatte, dass der Beschuldigte mit dem Auto fahren konnte. Die Ermittlungen der zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

