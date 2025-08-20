Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250820-1: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Drei Autos beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (19. August) hat sich in Pulheim-Brauweiler eine Autofahrerin (25) leichte Verletzungen zugezogen. An einer Ampel kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Verkehrsteilnehmenden.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger gegen 19 Uhr auf der Marienstraße in Richtung Königsdorf gefahren sein. Vor der Ampel zur Bernhardstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Toyota der 25-Jährigen die an der Ampel verkehrsbedingt wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Yaris noch gegen den davorstehende Ford einer 44-Jährigen geschoben. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die 25-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten ab. Abschleppunternehmen kümmerten sich um den nicht mehr fahrbereiten VW Polo des 22-Jährigen und den Toyota Yaris.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell