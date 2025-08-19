Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250819-1: Zeugensuche nach Raub auf Hotelmitarbeiter

Brühl (ots)

Geld aus Kasse gerissen

In der Nacht zu Montag (18. August) soll ein Unbekannter Geld von einem Hotelmitarbeiter in Brühl geraubt haben. Ein Verdächtiger soll etwa 25 Jahre alt, korpulent und circa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er habe einen Bart. Zur Tatzeit soll er eine Wollmütze, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Trainingshose mit weißer Schrift, eine schwarze Jacke und eine schwarze Brusttasche getragen haben. Sein Komplize sei etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 170 bis 175 Zentimeter groß. Er habe einen Kinn- und einen Schnurrbart sowie kurzes schwarzes lockiges Haar. Er sei mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2 Uhr habe ein Mann den Eingangsbereich des Hotels an der Römerstraße betreten und soll nachdem er im Toilettenraum gewesen sei auf den Mitarbeiter an der Rezeption zugegangen sein. Dort habe er nach Wechselgeld gefragt. Als der Angestellte die Kasse geöffnet habe, soll der Verdächtige ihn zur Seite geschubst und in die Kasse gegriffen haben. Samt Bargeld habe der Täter das Hotel verlassen. Laut Zeugenangaben habe sich ein weiterer Verdächtiger vor dem Hotel aufgehalten und in die Autos auf dem Parkplatz geschaut.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren, fertigten eine Strafanzeige und fahndeten nach den Verdächtigen. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell