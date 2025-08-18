PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250818-1: Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Brühl (ots)

Tatverdächtiger stahl aus Feuerwehrwache

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (16. August) in Brühl einen mutmaßlichen Dieb (48) vorläufig festgenommen. Der bereits polizeibekannte Mann soll ein Pedelec und zwei Diensthandys von einer Feuerwehrwache entwendet habe.

Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei eine verdächtige Person an der Rheinstraße. Der Mann soll mit einem Fahrrad herumfahren und laut brüllen. Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen flüchtet der Mann auf das Gelände der dortigen Feuerwehr und versteckte sich in einem Gebüsch. Das hochwertige Pedelec stellte er vor dem Gebüsch ab. Weil er zuvor im Stadtgebiet mit einem minderwertigen und augenscheinlich schrottreifen Damenrad gesichtet worden war und nicht angeben konnte, woher er das Pedelec habe, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Die Beamten fanden tatsächlich in Tatortnähe das Damenrad und konnten später auch einen Eigentümer des Pedelecs ausfindig machen, der den Diebstahl bestätigte.

Aufgrund der Häufigkeit mit der der 48-Jährige in der vergangenen Zeit mit gleichgelagerten Delikten aufgefallen ist, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Noch während der mittlerweile Beschuldigte in einer Gewahrsamszelle saß, teilte eine Mitarbeiter der Feuerwehr mit, dass zwei Diensthandys der Wache entwendet worden sein. Auch diese Mobiltelefone sind bei dem Verdächtigen in der Nacht sichergestellt worden.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 09:53

    POL-REK: 250817-2: Fahrt eines Erftstädters endet an einem Baum

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein flüchtiger Autofahrer (87) verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug in Erftstadt und wird durch einen, am Fahrbahnrand stehenden Baum gestoppt. Gegen 12:50 Uhr meldet ein Zeuge über den Polizeinotruf einen Opelfahrer, der zunächst beim Ausparken auf der Kurt-Schumacher-Straße einen PKW touchiert, jedoch seine Fahrt unbeirrt fortsetzt. Bei seiner weiteren Fahrt kollidiert er zudem mit ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:24

    POL-REK: 250815-2: Einbruch in Restaurant

    Erftstadt (ots) - Ermittler suchen Zeugen Nach einem Einbruch in ein Restaurant in Erftstadt-Lechenich in der Nacht zu Freitag (15. August) fahndet die Polizei nach unbekannten Tätern. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Gegen 2 Uhr wurden Beamte zu einer Alarmauslösung im Bereich der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren