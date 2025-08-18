Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250818-1: Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Brühl (ots)

Tatverdächtiger stahl aus Feuerwehrwache

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (16. August) in Brühl einen mutmaßlichen Dieb (48) vorläufig festgenommen. Der bereits polizeibekannte Mann soll ein Pedelec und zwei Diensthandys von einer Feuerwehrwache entwendet habe.

Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei eine verdächtige Person an der Rheinstraße. Der Mann soll mit einem Fahrrad herumfahren und laut brüllen. Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen flüchtet der Mann auf das Gelände der dortigen Feuerwehr und versteckte sich in einem Gebüsch. Das hochwertige Pedelec stellte er vor dem Gebüsch ab. Weil er zuvor im Stadtgebiet mit einem minderwertigen und augenscheinlich schrottreifen Damenrad gesichtet worden war und nicht angeben konnte, woher er das Pedelec habe, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Die Beamten fanden tatsächlich in Tatortnähe das Damenrad und konnten später auch einen Eigentümer des Pedelecs ausfindig machen, der den Diebstahl bestätigte.

Aufgrund der Häufigkeit mit der der 48-Jährige in der vergangenen Zeit mit gleichgelagerten Delikten aufgefallen ist, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Noch während der mittlerweile Beschuldigte in einer Gewahrsamszelle saß, teilte eine Mitarbeiter der Feuerwehr mit, dass zwei Diensthandys der Wache entwendet worden sein. Auch diese Mobiltelefone sind bei dem Verdächtigen in der Nacht sichergestellt worden.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

