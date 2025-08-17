Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250817-2: Fahrt eines Erftstädters endet an einem Baum

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein flüchtiger Autofahrer (87) verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug in Erftstadt und wird durch einen, am Fahrbahnrand stehenden Baum gestoppt.

Gegen 12:50 Uhr meldet ein Zeuge über den Polizeinotruf einen Opelfahrer, der zunächst beim Ausparken auf der Kurt-Schumacher-Straße einen PKW touchiert, jedoch seine Fahrt unbeirrt fortsetzt. Bei seiner weiteren Fahrt kollidiert er zudem mit drei weiteren geparkten Fahrzeugen, einem Stromkasten und einer Laterne. Ein Baum, der am rechten Fahrbahnrand steht wird dem Fahrer auf der Kurt-Schumacher-Straße zum Verhängnis und stoppt seine Fahrt. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten sitzt der ältere Herr in seinem Opel und wird durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der 87jährige wird leicht verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Streifenbeamten fest, dass der Autofahrer möglicherweise altersbedingt den PKW nicht mehr sicher führen konnte.

Die Beamten beschlagnahmen den Führerschein und fertigen eine Verkehrsunfallanzeige u.a. wegen Verkehrsunfallflucht und des Verdachts der Straßengefährdung infolge von körperlichen Mängeln.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (la).

