Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250815-1: Polizisten stoppten flüchtige Unfallverusacherin

Wesseling (ots)

Führerschein beschlagnahmt und Blutprobe entnommen

Polizisten haben Donnerstagnacht (14. August) in Wesseling eine alkoholisierte Unfallflüchtige (47) in ihrem Auto gestoppt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Gegen 23.30 Uhr meldet sich ein Mann (34) über den Notruf bei der Polizei. Er gab an eine verdächtige Autofahrerin zu verfolgen, die kurz zuvor den Seitenspiegel seines Autos im Vorbeifahren beschädigt haben soll. Weil die Frau in einem kurzen Gespräch alkoholisiert gewirkt habe und die Unfallörtlichkeit ohne Angabe ihrer Personalien verlassen habe, verständigte der 34-Jährige die Polizei und fuhr ihr nach.

Die alarmierten Beamten schlossen dank der Hilfe des Geschädigten auf Höhe des Kreisverkehres am Westring und der Flach-Fengler-Straße zu der Verdächtigen in ihrem Nissan auf. Sie stellten fest, dass die 47-Jährige stark verlangsamt fuhr und immer wieder die eigene Fahrspur verlies. Auf Anhaltezeichen der Polizisten reagierte sie vorerst nicht, stoppt später aber im Bereich des Birkenwegs.

Bei der Kontrolle stellten die Streifenbeamten mehrere frische Beschädigungen am Nissan fest und dokumentierten diese. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau, untersagten ihr die Weiterfahrt und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

