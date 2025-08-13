PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250813-1: Autofahrerinnen unter Alkoholeinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Führerscheine sichergestellt

Polizisten haben am Dienstag (12. August) in Pulheim und Erftstadt Autofahrerinnen (29, 69) gestoppt, die unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen sein sollen. Ärzte entnahmen auf Anordnung eine Blutprobe bei den Verdächtigen.

Gegen 10 Uhr fiel Beamten auf der Landesstraße (L) 93 in Stommelerbusch eine Autofahrerin auf, die während der Fahrt ihr Smartphone in der Hand hielt. Sie forderten die Frau auf anzuhalten und kontrollierten sie. Dabei fiel ihnen auf, dass die Frau stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille.

In Erftstadt habe eine aufmerksame Zeugin eine Autofahrerin beobachtetet, die unter Alkoholeinfluss im Bereich der Bonner Straße gefahren sein soll. Die Zeugin rief die Polizei. Beamte fanden das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Kölner Ring. Die Polizisten stellten fest, dass die Frau einen schwankenden Gang hatte und nach Alkohol roch. Die 69-Jährige gab im Gespräch mit den Beamten an Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Die Polizisten nahmen in beiden Fällen die Frauen mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung Blutproben entnahm. Zudem stellten sie die Führerscheine sicher und fertigten Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:32

    POL-REK: 250812-2: LKW-Kran kollidiert mit Brücke

    Kerpen (ots) - Bundestraße 264 zwischen Kerpen-Blatzheim und Kerpen-Türnich gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (11. August) zwischen Kerpen-Blatzheim und Kerpen-Türnich ist der Fahrer (64) eines LKW leicht verletzt worden. Nachdem der Kran des Aufliegers mit einer Brücke kollidiert war, überschlug sich das Fahrzeug. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Fahrer. Laut ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:49

    POL-REK: 250812-1: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld - Zeugensuche

    Bergheim (ots) - Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem circa 160 Zentimeter großen, korpulenten Mann. Ihm wird vorgeworfen, sich am Montagmittag (11. August) mit einer Lüge Zutritt zu einer Wohnung in Bergheim-Oberaußem verschafft und Bargeld entwendet zu haben. Zur Tatzeit habe er ein kariertes Hemd, ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:52

    POL-REK: 250811-2: Flüchtende Einbrecher vorläufig festgenommen

    Bergheim (ots) - Fluchtfahrzeug und Tatbeute sichergestellt Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben in der Nacht zu Sonntag (10. August) in Bergheim Quadrath-Ichendorf zwei mutmaßliche Einbrecher (beide 19) in ihrem Fluchtauto angehalten und vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten das Fahrzeug und die mutmaßliche Tatbeute sicher. Laut ersten Erkenntnissen hebelten die beiden maskierten Männer gegen 0.40 Uhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren