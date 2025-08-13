Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250813-1: Autofahrerinnen unter Alkoholeinfluss unterwegs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Führerscheine sichergestellt

Polizisten haben am Dienstag (12. August) in Pulheim und Erftstadt Autofahrerinnen (29, 69) gestoppt, die unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen sein sollen. Ärzte entnahmen auf Anordnung eine Blutprobe bei den Verdächtigen.

Gegen 10 Uhr fiel Beamten auf der Landesstraße (L) 93 in Stommelerbusch eine Autofahrerin auf, die während der Fahrt ihr Smartphone in der Hand hielt. Sie forderten die Frau auf anzuhalten und kontrollierten sie. Dabei fiel ihnen auf, dass die Frau stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille.

In Erftstadt habe eine aufmerksame Zeugin eine Autofahrerin beobachtetet, die unter Alkoholeinfluss im Bereich der Bonner Straße gefahren sein soll. Die Zeugin rief die Polizei. Beamte fanden das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Kölner Ring. Die Polizisten stellten fest, dass die Frau einen schwankenden Gang hatte und nach Alkohol roch. Die 69-Jährige gab im Gespräch mit den Beamten an Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Die Polizisten nahmen in beiden Fällen die Frauen mit zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt auf Anordnung Blutproben entnahm. Zudem stellten sie die Führerscheine sicher und fertigten Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

