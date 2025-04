Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern

Falkenstein (ots)

Am 19.04.2025 gegen 16.20 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 37 im Bereich Falkenstein ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Beide Motorradfahrer waren aus Richtung Falkenstein in Richtung Imsbach unterwegs. Die vorrausfahrende 19-jährige Fahrerin kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Motorrad gegen einen Hügel. Hierdurch wurde ihr Motorrad auf die Straße zurückgeschleudert und kollidierte mit dem dahinterfahrenden Motorrad eines 20-jährigen Mannes. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kreisstraße 37 war für eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren Winnweiler, Imsbach und Falkenstein waren mit 38 Kräften im Einsatz. |schw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell