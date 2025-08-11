PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250811-2: Flüchtende Einbrecher vorläufig festgenommen

Bergheim (ots)

Fluchtfahrzeug und Tatbeute sichergestellt

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben in der Nacht zu Sonntag (10. August) in Bergheim Quadrath-Ichendorf zwei mutmaßliche Einbrecher (beide 19) in ihrem Fluchtauto angehalten und vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten das Fahrzeug und die mutmaßliche Tatbeute sicher.

Laut ersten Erkenntnissen hebelten die beiden maskierten Männer gegen 0.40 Uhr die Notausgangstür eines Verbrauchermarkts an der Fischbachstraße auf. Anschließend betraten sie immer wieder das Geschäft und verstauten mehrere Tüten mit Tatbeute in ihrem Citroen Saxo.

Den alarmierten Polizisten fiel auf der Anfahrt zum Tatobjekt der flüchtende Citroen ins Auge. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und setzten den Kleinwagen kurze Zeit später mit mehreren Streifenwagen fest. Die Tatverdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen.

Weil Hinweise vorlagen, dass der Fahrer des Autos unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Vortest bestätigte den Verdacht des Konsums von Cannabis.

Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 und des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

