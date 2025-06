Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 45-Jähriger reist ohne Ticket und muss in Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 3. Juni 2025 informierte der Zugbegleiter des Intercity Express von Erfurt nach Halle (Saale) die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine männliche Person im Zug, welche weder ein für die Fahrt erforderliches Zugticket, noch ein Ausweispapier vorweisen konnte. Eine Streife der Bundespolizei empfing den Zug bei der Einfahrt am Hauptbahnhof Halle (Saale). Da er kein Ausweisdokument vorweisen konnte, wurde der lybische Staatsangehörige zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Dort konnte seine Identität mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei festgestellt werden. Ein Abgleich der Personaldaten im Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann erlassen hatte. Im Juni 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Leipzig wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in vier tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einem Jahr Freiheitsstrafe, welche zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe ausgesetzt wurde. Da der heute 44-Jährige in dieser Bewährungszeit erneut straffällig geworden ist, erließ die Staatsanwaltschaft Leipzig am 21. Februar 2025 den Sicherungshaftbefehl. Unter anderem folgte eine Verurteilung vom Amtsgericht Leipzig im Oktober 2024 zu einer Geldstrafe von 800 Euro beziehungsweise 100 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe, die der Verurteilte nicht beglich und sich auch dem Strafantritt nicht stellte und in im März dieses Jahres in einem Vollstreckungshaftbefehl mit 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe endete. Diese Haftbefehle eröffneten die eingesetzten Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und überführten ihn in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert. Zudem erhält der Festgenommene weitere Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen sowie wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.

