Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Hartschalenkoffer führt zum Polizeieinsatz

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 2. Juni 2025 teilte der achtsame Lokführer eines Regionalexpresses um 18:45 Uhr eine Streife der Bundespolizei mit, dass sich in seinem Zug ein Koffer befindet, der keiner Person zugeordnet werden kann. Die informierten Beamten nahmen sich der Situation sofort an. Jener Zug stand am Hauptbahnhof Magdeburg auf dem Gleis sieben. Der Hartschalenkoffer lag in einem oberen Gepäckfach und der Inhalt war nicht einsehbar. Demnach verständigten die Einsatzkräfte einen Diensthundeführer und der Express fuhr auf ein Abstellgleis. Um 19:37 Uhr war der Hundeführer und sein Sprengstoffspürhund vor Ort. Das Team begann unverzüglich mit seiner Arbeit. Nachdem der vierbeinige Kollege kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies, wurde der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet. In ihm befanden sich Kleidungsstücke. Hinweise auf einen möglichen Eigentümer lagen nicht vor. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde das Gepäckstück dem Fundbüro der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Magdeburg übergeben. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

