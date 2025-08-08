Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250808-1: Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (7. August) in Brühl sind zwei Erwachsene (w62, m75) und ein Junge (10) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 75-Jährige gegen 18.15 Uhr in einem Porsche auf der Konrad-Adenauer-Straße von der Theodor-Heuss-Straße kommend in Richtung Heinrich-Esser-Straße gefahren. Gleichzeitig sei die 62-Jährige mit ihrem Beifahrer (10) in einem Alfa Romeo in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Porschefahrer nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Alfa Romeo kollidiert. Der Alfa Romeo habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und sei auf dem Gehweg zum Stehen gekommen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 20.40 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. (jus)

