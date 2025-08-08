PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250808-1: Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (7. August) in Brühl sind zwei Erwachsene (w62, m75) und ein Junge (10) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 75-Jährige gegen 18.15 Uhr in einem Porsche auf der Konrad-Adenauer-Straße von der Theodor-Heuss-Straße kommend in Richtung Heinrich-Esser-Straße gefahren. Gleichzeitig sei die 62-Jährige mit ihrem Beifahrer (10) in einem Alfa Romeo in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Porschefahrer nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Alfa Romeo kollidiert. Der Alfa Romeo habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und sei auf dem Gehweg zum Stehen gekommen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 20.40 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:11

    POL-REK: 250807-2: Polizisten stellen vier Tatverdächtige nach Raubdelikt

    Frechen (ots) - Angestellter eines Kiosks leicht verletzt Polizisten haben am Mittwochabend (6. August) vier Tatverdächtige (w17, m19, m19, m21) in Frechen gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, einen Kiosk überfallen und einen Mitarbeiter (28) dabei leicht verletzt zu haben. Ein weiterer, bislang unbekannter Tatverdächtiger sei circa 170 Zentimeter groß und habe ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:47

    POL-REK: 250807-1: Zweiradfahrerin nach Verkehrsunfall davongefahren - Zeugensuche

    Pulheim (ots) - Fußgängerin bei Zusammenstoß leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (5. August) in Pulheim ist eine Fußgängerin (24) leicht verletzt worden. Eine unfallbeteiligte Pedelecfahrerin sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Die Unbekannte sei ungefähr 60 Jahre alt und habe keinen Helm auf dem dunklen Pedelec getragen. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren