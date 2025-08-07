PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250807-1: Zweiradfahrerin nach Verkehrsunfall davongefahren - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Fußgängerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (5. August) in Pulheim ist eine Fußgängerin (24) leicht verletzt worden. Eine unfallbeteiligte Pedelecfahrerin sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Die Unbekannte sei ungefähr 60 Jahre alt und habe keinen Helm auf dem dunklen Pedelec getragen. Zur Unfallzeit soll sie mit einem rosa Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch die unbekannte Zweiradfahrerin wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die 24-Jährige gegen 13 Uhr beabsichtigt, den Nelkenweg an der Einmündung zur Straße "Am Rosenhügel" zu überqueren. Gleichzeitig sei die Unbekannte auf dem Pedelec auf der Straße "Am Rosenhügel" von der Geyener Straße kommend gefahren und nach links in den Nelkenweg abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin und die 24-Jährige stürzte zu Boden. Nach einer kurzen Konversation sei die Pedelecfahrerin über den Nelkenweg und die Straße "Manstedtener Berg" davongefahren.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

