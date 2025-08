Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250806-2: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (6. August) ist ein Autofahrer (44) in Kerpen-Sindorf schwer verletzt worden. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der 44-Jährige gegen 6.50 Uhr in einem Kia auf der Bundesstraße (B) 477 von Elsdorf kommend in Richtung Kreisverkehr nahe der Anschlussstelle Elsdorf unterwegs gewesen. Dabei sei er mit zwei Leitplanken sowie zweimal mit einem vor ihm fahrenden Auto kollidiert. Mehrere hundert Meter vor dem Kreisverkehr sei der Autofahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und über ein angrenzendes Feld in Richtung Kreisstraße (K) 16 weitergefahren. An der Einmündung der Karl-Ferdinand-Braun-Straße sei er zurück auf die Fahrbahn gefahren, gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel geprallt, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich im Graben zum Stehen gekommen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentieren die Spuren am Unfallort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss unterstützt die Einsatzkräfte vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten ist die Karl-Ferdinand-Braun-Straße derzeit zwischen der K 16 und dem nahegelegenen Industriegebiet gesperrt.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Sie gehen aktuell unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall sein könnte. (jus)

