POL-REK: 250805-3: Einbruch in Pfarrbüro - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Türen aufgehebelt und Geld entwendet

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Sonntagabend (3. August) und Montagmorgen (4. August) in ein Pfarrbüro in Bergheim-Paffendorf eingebrochen sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Sonntag, 20.30 Uhr und Montag, 8.15 Uhr in das Pfarrheim an der Glescher Straße eingedrungen sein und Bargeld entwendet haben. Eine Mitarbeiterin stellte an der Eingangstür zum Gebäude und an der Tür zum Pfarrbüro mehrere Hebelspuren fest. Im Büro sollen mehrere Schränke durchwühlt worden sein. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

