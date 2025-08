Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250804-2: Bei Einbruch in Spieleparadies Mercedes entwendet - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Mit Auto Tor durchbrochen

Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Samstag (2. August) in einen Kinderspielpark in Kerpen-Sindorf eingebrochen sein sollen. Die Maskierten sollen mit einem erbeuteten Geländewagen das Tor zum Gelände durchbrochen haben und geflüchtet sein. Wenig später fanden Polizisten das Auto in Kerpen verlassen vor.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten gegen 2.15 Uhr in die Räume des Spieleparadieses an der Hermann-Löns-Straße eingedrungen sein. Im Innern sollen sie eine Tür gewaltsam geöffnet und verschiedene Räume durchwühlt haben. Vom Gelände sollen sie einen weißen Geländewagen der Marke Mercedes entwendet und Zeugenangaben zufolge mit mehreren Anläufen das Eisentor des Grundstückes durchbrochen haben. Sie seien anschließend über den Berliner Ring, die Erftstraße und die Erfttalstraße in Richtung Kerpen geflüchtet. Polizisten fanden das Auto später in Höhe der Straße "Auf dem Bürrig" verlassen vor. Wie die Täter in das Gebäude gelangten und ob sie, abgesehen vom Auto, etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell