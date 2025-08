Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250804-1: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Auto prallte gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (2. August) in Brühl ist ein Autofahrer (42) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 42-Jährige gegen 7.20 Uhr in einem VW auf der Rheinstraße in Richtung Brühler Straße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Verkehrsinsel überfahren und sei schließlich mit zwei Bäumen auf der linken Fahrbahnseite kollidiert.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle. Ein Transportunternehmen schleppte den beschädigten VW ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell