POL-REK: 250803 - 1: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Frechen (ots) - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Am Mittwochabend (30. Juli) ist ein Fahrradfahrer (39) bei einem Verkehrsunfall in Frechen-Bachem leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Fahrerin (80) eines Mercedes gegen 19.30 Uhr auf der Bachemer Straße in Richtung Bachem unterwegs gewesen. Sie habe ...

mehr