Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250731-2: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Mittwochabend (30. Juli) ist ein Fahrradfahrer (39) bei einem Verkehrsunfall in Frechen-Bachem leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Fahrerin (80) eines Mercedes gegen 19.30 Uhr auf der Bachemer Straße in Richtung Bachem unterwegs gewesen. Sie habe beabsichtigt, die Kreuzung von Bachemer Straße und Bonnstraße geradeaus zu überqueren und verkehrsbedingt an einer roten Ampel gewartet. Zeitgleich sei der 39-Jährige auf dem Radweg der Bonnstraße in Richtung Hürth gefahren. Laut Zeugenaussagen sei die 80-Jährige losgefahren, als die Ampel für die Rechtsabbieger Grünlicht anzeigte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert wurde und erst auf der Motorhaube des Mercedes und schließlich auf dem Asphalt landete.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

