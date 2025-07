Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250731-1: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Elsdorf (ots)

Auto prallte nach Kollision gegen zwei geparkte Autos

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (30. Juli) in Elsdorf sind zwei Autofahrer (19, 34) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (19) eines VW gegen 16.40 Uhr auf der Eisenbahnstraße in Richtung Mausweg gefahren. Gleichzeitig sei der 34-Jährige in einem Mercedes auf der Köln-Aachener-Straße in Richtung Nollstraße gefahren. An der Kreuzung der Köln-Aachener-Straße und der Eisenbahnstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls habe der Mercedesfahrer die Kontrolle verloren und sei gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos geprallt. Der VW sei gegen eine Werbetafel und ein Verkehrszeichen gestoßen.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell