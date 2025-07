Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250730-3: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Kerpen (ots)

B264 mehr als zwei Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (29. Juli) bei Kerpen sind zwei Personen (w20, m26) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Bundesstraße (B) 264 an dem betroffenen Abschnitt bis etwa 15.15 Uhr ab.

Laut ersten Erkenntnissen war eine Opelfahrerin (20) gegen 13 Uhr auf der B 264 von Blatzheim in Richtung Golzheim unterwegs. Laut eigenen Angaben habe sie aufgrund eines technischen Problems am rechten Fahrbahnrand anhalten müssen und das Warnblinklicht eingeschaltet. Ein Angehöriger (18), der gemeinsam mit einem 26-Jährigen in einem Ford hinter ihr gefahren sei, habe ebenfalls gestoppt und das Warnblinklicht seines Wagens eingeschaltet. Kurz darauf sei aus bislang ungeklärtem Grund ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf das Fahrzeug des 18-Jährigen aufgefahren und habe es in den Opel geschoben. Bei dem Aufprall zogen sich die 20-Jährige sowie der 26-Jährige leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Weitere Uniformierte sperrten die B 264 ab dem Kreisverkehr an der B 477. Bei der Sperrung aus Richtung Golzheim unterstützten Beamte der Polizei Düren. Mitarbeiter von Transportunternehmen schleppten die beschädigten Autos ab. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell