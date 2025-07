Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250729-3: Fußgänger bei Zusammenstoß leicht verletzt - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Unfallbeteiligter Radfahrer fuhr nach Zusammenstoß davon

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (28. Juli) in Wesseling ist ein Fußgänger (57) leicht verletzt worden. Ein Fahrradfahrer habe sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte sei zwischen 170 und 175 Zentimetern groß. Er habe zur Unfallzeit eine helle Cap, eine schwarze Jogginghose mit weißem Rand und ein helles T-Shirt getragen. Er sei auf einem schwarzen Herrenfahrrad ohne Schutzbleche unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Radfahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 57-Jährige gegen 16 Uhr auf dem Fußgängerweg der Flach-Fengler-Straße in Richtung Hubertusstraße gegangen. In Höhe der Hausnummer 116 sei ihm der Unbekannte auf dem Fußgängerweg entgegengekommen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der Fußgänger sei gestürzt und zog sich die leichten Verletzungen zu. Nach einer kurzen Konversation mit dem 57-Jährigen sei der Fahrradfahrer in Richtung Hubertusstraße davongefahren.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell